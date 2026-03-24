Pacientă de 47 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat alte vieți

Destinul tragic al unei paciente de 47 de ani a însemnat șansa la viață pentru alte persoane, care se aflau pe listele de așteptare pentru un transplant.

”În noaptea de 17 spre 18 martie 2026, în urma acordului exprimat de familia unei femei în vârstă de 47 de ani, aflată în moarte cerebrală, a fost realizată la Spitalul Județean de Urgenta ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare o prelevare de organe și țesuturi. În urma intervenției s-au efectuat un transplant hepatic la Spitalul Sf. Maria Iași și două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal”, au anunțat reprezentanții Agenției Naționale de Transplant. Echipa a fost formată din dr. Andrei Mureşan – coordonator transplant şi dr. Adriana Stoicovici – KDP.