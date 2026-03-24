Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești, campioană județeană la Cupa Tymbark Junior (U12)

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Cupa Tymbark Junior, la fotbal feminin U12 (clasele V–VI), s-a desfășurat în 20 martie, în Sala Sporturilor din Giulești, reunind cele mai bune echipe școlare din Maramureș, și anume: Școala nr. 18 Baia Mare, Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești, Liceul Teoretic Cavnic, Școala Profesională Repedea, Școala Profesională Fărcașa și Școala „Nichita Stănescu” Baia Mare. Dintre acestea, ultimele două nu s-au prezentat la competiție.

Rezultate etapa județeană: Lic. Cavnic – Școala 18 Baia Mare 2-3; Școala Repedea – Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești 0-2; Școala 18 Baia Mare – Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești 0-3; Lic. Cavnic – Școala Repedea 1-0; Școala Repedea – Școala 18 Baia Mare 6-0; Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești – Lic. Cavnic 3-0.

Clasamentul final: 1. Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești (prof. Vladimir Semeniuc); 2. Școala Profesională Repedea (prof. Mihai Țudic); 3. Liceul Teoretic Cavnic (prof. Liviu Petric); 4. Școala nr. 18 Baia Mare (prof. Octavian Dragomir).

Școala „Dr. Ilie La­zăr” Giulești s-a calificat la etapa de zonă, unde va reprezenta Maramureșul în confruntări cu echipele din județele Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

La finalul competiției au fost acordate și premii speciale. Titlul de golgheteră a revenit elevei Natalia Nicoleta Recalo (Școala Profesională Repedea), autoare a 5 goluri. Distincția pentru cel mai bun portar a fost obținută de Antonia Natașa Recalo, tot de la Repedea, iar premiul pentru cea mai tehnică jucătoare i-a fost acordat lui Ruxandra Pițura (Școala „Dr. Ilie Lazăr” Giulești). (sursă informații și foto: prof. Octavian Dragomir)