Ședințe de dializă de peste 50.000 lei, decontate de CAS Maramureș

Județul nostru are sute de bolnavi care au nevoie de dializă. În evidențele Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș se află peste 400 de pacienți care au fost introduși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.

Pentru cei mai mulți dintre ei, costul pentru o ședință de dializă depășește 700 lei. Există însă și 2 pacienți, care beneficiază de ședințe cu costuri semnificative, de peste 50.000 lei.

„În cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, avem în evidență 381 de bolnavi tratați prin hemodializă convențională, 61 de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă online și 2 bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă. Pentru acești indicatori, costul mediu este de 708 lei pe ședință de hemodializă convențională, 783 lei pe ședință de hemodiafiltrare intermitentă online și 56.447,50 lei pe bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă. În anul 2025, CAS Maramureș a avut credite de angajament aprobate în valoare de 35.055,63 mii lei pentru serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală”, au declarat reprezentanții instituției. Programul acoperă serviciile de supleere renală, medicamentele și materialele sanitare specifice, investigațiile necesare, transportul nemedicalizat al pacienților hemodializați de la și la domiciliu, precum și transportul lunar al medicamentelor și materialelor sanitare pentru dializa peritoneală la domiciliu.