Serviciul de Investigații Criminale, campion la volei între colegi

Polițiștii din Maramureș și-au demonstrat talentul și pe terenul de sport, participând la o competiție de volei organizată într-un cadru prietenos și competitiv.

Evenimentul a avut loc luni, 23 martie, în sala de sport a Liceului „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, iar echipele au arătat că spiritul de echipă, disciplina și determinarea se reflectă și în activitățile sportive.

La competiție au participat șase echipe reprezentând Poliția orașului Târgu Lăpuș, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică și Secția 3 Poliție Rurală Fărcașa.

Clasamentul final: 1. Serviciul de Investigații Criminale; 2. Serviciul pentru Acțiuni Speciale; 3. Poliția orașului Târgu Lăpuș.