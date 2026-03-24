Slujba Canonului cel Mare și Liturghia Darurilor înainte Sfințite la Mănăstirea Rohia

Luni, 23 martie 2026, din săptămâna a cincea din Sfântul și Marele Post al Învierii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a revenit în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea de metanie Rohia, unde la oră de seară a oficiat Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite, stareț Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh al mănăstirilor și aschiturilor.

„Am revenit la sfânta noastră Mănăstire de la Rohia, care este mama duhovnicească a noastră, a Episcopilor Maramureșului și Sătmarului, atâta a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian vrednic de pomenire, care aici a început ucenicia, cât și a noastră, care, în urmă cu 50 de ani, am trecut pentru prima dată pragul acestei sfinte mănăstiri și a Preasfințitului Timotei, care, la fel, din copilărie a intrat pe poarta acestei sfinte mănăstiri. Revenim cu bucurie și cu nostalgie, evlavie și cu multă iubire, așa cum veneam la mama noastră după trup când o aveam. Așa venim la Sfânta mănăstire Rohia pentru că aici am primit înmulțirea darului rugăciunii, evlaviei curate, a credinței drepte și adevărate pe care o mărturisim, pe care o apărăm și o propovăduim în mijlocul clerului și poporului lui Dumnezeu, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Aici am participat prima dată la aceste minunate slujbe ale Postului cel Mare, care sunt adevărate capodopere ale Bisericii Răsăritului, anume slujba Canonului Cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, așa cum le-am trăit în creșterea noastră fizică și duhovnicească, așa cum le-am săvârșit aici, la Rohia, așa le trăim și le săvârșim în mijlocul credincioșilor împreună cu clerul Episcopiei noastre a Maramureșului și Sătmarului. Revenim, am zis de fiecare dată, cu bucurie, cu evlavie și recunoștință față de această sfântă vatră monahală așezată în Muntele cel Sfânt. Îmi place să spun, pentru că este ales de Dumnezeu, este un munte Sfânt sfințitor și se sfințește din zi în zi prin participarea credincioșilor la Sfintele slujbe și prin slujirea plină de râvnă, de dăruire, de osteneală, de jertfă și de nevoință părinților și fraților din această mănăstire. Cei trecuți, cei plecați la Domnul, cei prezenți, cei de astăzi și cei ce vor veni sporesc sfințenia locului. Slujba Canonului la Mănăstirea Rohia este deosebită, deoarece credincioșii, așa cum au fost învățați de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian, poartă veșminte cernite, așa cum este și vremea postului, vreme de nevoință, călătorie cu purtarea crucii spre Învierea lui Hristos. De altfel, Țara Lăpușului este, îmi place să spun acest lucru, și are acoperire în ceea ce se vede și în ceea ce se trăiește, Țara Lăpușului este Țara Pocăințelor. Aici toți credincioșii postesc, cu mic, cu mare, toate familiile, toate comunitățile și este, de fapt, lucrarea duhovnicească a părinților Rohie, a Înaltpreasfințitului Justinian, a Părintelui Serafim, a Părintelui Nicolae, cu viață sfântă și mărturisire a adevăratei credințe și a noastră, în vremurile și în anii din urmă. Și slujirea noastră aici este neîntreruptă de când am plecat, venim cel puțin o dată în Postul Mare, la sărbătorile mari și de fiecare dată când simțim nevoia de dragoste a mamei, când avem nevoie de ocrotire, de întărire, să-i simțim protecția, să-i simțim ajutorul, urcăm aici la Sfânta Mănăstire și ne întărim în slujirea noastră duhovnicească. Dăm slavă lui Dumnezeu că, iată, acum, în cea de a V-a săptămână a Postului, așa cum a rânduit Biserica, deoarece praznicul Bunei Vestiri cade miercuri, când se săvârșește, în săptămâna cincea, slujba Canonului Cel Mare integral, de data aceasta, Sfânta Biserica a rânduit să se săvârșească luni, ca să nu se complice sărbătoarea și solemnitatea împărătească a sărbătorii Bunei Vestiri. Deci, în ziua aceasta de luni, am venit la Rohia să fim împreună cu părinții, cu poporul drept credincios și să săvârșim cele după rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești. Și rugăm pe Dumnezeu să primească rugăciunile, postul, ofrandele și nevoința părinților care se ostenesc să ducă mai departe și zidirea administrativă a mănăstirii, care este un lucru foarte greu, dar de care nu se plâng, pentru că monahii sunt din fire eroi ai credinței și pentru ostenelile pe care le depun și poporul lui Dumnezeu care îi însoțește îi ajută, iubește mănăstirea, sprijină soborul mănăstirii și lucrările ei, dar mai ales lucrarea duhovnicească prin evlavia și rugăciunea lor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Canonul Sfântului Andrei Criteanul și Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite au fost oficiate în biserica cea mare a mănăstirii de soborul slujitor al sfântului locaș de închinare și câțiva preoți invitați din parohiile din jur, încât codrul din jurul mănăstirii au răsunat de freumoasele cântări ale Canonului cel Mare.

Răspunsurile au fost date cântăreții de la strana mănăstirii și membri ai Grupului Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijați de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Silviu Dănuț Pop.

După Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit o meditație despre Sfântul Andrei Criteanul și Sfintele Slujbele care se țin în această perioadă pregătitoare a marelui praznic împărătesc al Învierii Domnului.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”