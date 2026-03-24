Ziua Porților Deschise la Poliția Sighetu Marmației

Poliția Municipiului Sighetu Marmației a deschis luni, 23 martie, porțile pentru aproximativ 1.000 de copii, însoțiți de cadre didactice, într-o zi plină de emoții și învățături. Atmosfera a fost animată de girofaruri, zâmbete și curiozitatea celor mici, care au urmărit îndeaproape activitățile polițiștilor.

Cei mici au putut vedea demonstrații de imo­bilizare a unei persoane recalcitrante și intervenții ale câinelui polițist, toate finalizate cu ropote de aplauze. Activitatea a continuat cu explorarea autospecialelor și sesiuni interactive, în care polițiștii au răspuns tuturor întrebărilor copiilor.

La final, polițiștii sigheteni și-au continuat misiunea de bine, oferind alimente mamelor și copiilor de la Centrul de zi din oraș. Evenimentul a demonstrat că polițiștii nu sunt doar în slujba siguranței, ci și promotori ai educației și comunității.