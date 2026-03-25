Cum trecem mai ușor peste astenia de primăvară

Primăvara și-a intrat în drepturi în Maramureș și cu toate că ne bucurăm de vremea frumoasă și caldă de afară, există persoane care, în această perioadă, se simt obosite sau moleșite, aparent fără nicio cauză.

Acestea pot fi însă semne ale asteniei de primăvară, deoarece organismul nostru are nevoie de o perioadă de adaptare la noul anotimp. Există însă o serie de lucruri pe care le putem face, pentru a trece mai ușor peste această tranziție. În primul rând, trebuie să petrecem cât mai mult timp în aer liber și să facem mișcare. Este important să respectăm un program regulat de somn și să ne hidratăm corespunzător. Nu în ultimul rând, alimentația joacă un rol esențial, de aceea este necesar să consumăm cât mai multe legume, verdețuri și fructe.

„Schimbările de lumină, variațiile de temperatură și adaptarea organismului la noul ritm biologic influențează secreția de melatonină și serotonină. Organismul are nevoie de timp pentru reglare. Dacă simptomele persistă mai mult de câteva săptămâni sau sunt intense, este important un consult medical pentru a exclude alte cauze (anemie, deficit de vitamina D, tulburări tiroidiene, depresie)”, explică reprezentanții Asociației pentru Ambulanța Maramureș.