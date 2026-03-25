In memoriam • Mihai GRIGORESCU, un ziarist trecut într-o amintire frumoasă, după 90 de ani de viață

Era născut la Cavnic, în anul 1936 și a muncit, o vreme, ca tehnician la atelierul mecanic al minei. Fiul și-a urmat tatăl și mama, familia mutându-se în Baia Mare. Atunci a apărut atracția pentru presă, devenind redactor, secretar de redacție, redactor șef-adjunct și redactor-șef, exemplu de urmat, prin dragostea de profesie și profesionalism, principialitate și corectitudine. Ca șef, dădea impresia că taie prin exigență, dar, când te apropiai de el, descopereai un om de-o bunătate desăvârșită, gata să-și ajute colegii necondiționat. Rămâne un exemplu de profesionalism și omenie în memoria noastră, a colegilor de la cotidianul ”Graiul Maramureșului”. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate.