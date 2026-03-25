Intervenție rapidă a jandarmilor pentru o mamă cu bebeluș

Momente de îngrijorare, miercuri dimineață (25 februarie), în fața Palatului de Justiție din Baia Mare, unde o tânără mamă, care avea în brațe un bebeluș de câteva luni, a avut nevoie de ajutor după ce i s-a făcut rău pe stradă.

În jurul orei 10.00, jandarmii aflați în serviciul de pază au observat că femeia se clatină și pare amețită. Aceștia au intervenit imediat, au ieșit din clădire și au mers spre ea pentru a o ajuta. Mama femeii, care o însoțea, a preluat copilul, iar jandarmii au sprijinit-o pe tânără să se așeze și i-au oferit apă.

Femeia le-a spus că nu se simte bine de câteva zile, iar jandarmii au cerut ajutor medical. La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, care a decis transportarea acesteia la spital pentru investigații suplimentare.

Jandarmii au rămas alături de echipajul medical și au ajutat la urcarea femeii în ambulanță. În același timp, aceștia l-au anunțat și pe soțul femeii despre cele întâmplate.

Jandarmii maramureșeni se află în permanență în misiuni de patrulare pe raza localităților pentru siguranța comunității, așadar, dacă vă aflați într-o situație dificilă sau aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să le solicitați sprijinul sau să apelați număr unic de urgență 112.