Jandarmii maramureșeni donează sânge pentru viață

În preajma celebrării Zilei Jandarmeriei Române, jandarmii maramureșeni demonstrează, încă o dată, că misiunea lor nu se oprește la menținerea ordinii publice, ci continuă prin gesturi concrete de solidaritate față de comunitate. Prin tradiționala campanie „Donează sânge, salvează o viață!”, aceștia se implică activ în sprijinirea celor aflați în suferință.

În aceste zile cu semnificație aparte, mai mulți jandarmi au fost deja prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș pentru a dona sânge, în timp ce alți colegi urmează să li se alăture în perioada imediat următoare. Pentru mulți dintre ei, gestul nu este unul nou, existând cadre care au depășit chiar și 40 de donări de-a lungul timpului, răspunzând de fiecare dată apelurilor venite din partea personalului medical.

Există însă și jandarmi aflați la prima experiență de acest fel, uniți de același scop nobil: salvarea de vieți și susținerea sistemului medical. Prin implicarea lor, aceștia oferă nu doar ajutor concret, ci și un exemplu de responsabilitate și umanitate pentru întreaga comunitate.

Reprezentanții Jandarmeriei îi încurajează pe toți cetățenii care pot dona sânge să se prezinte la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș și să devină parte din acest lanț al solidarității. Donarea de sânge rămâne un gest simplu, dar de o valoare inestimabilă pentru cei care depind de el.