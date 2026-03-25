Primăria Seini reduce taxele și impozitele locale

Administrația locală a orașului Seini aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în conformitate cu prevederile legii, aplică reduceri la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2026.
Acestea se aplică după cum urmează:
1) Reduceri la impozitul pe clădiri (pentru clădirea folosită ca domiciliu) – 50% reducere pentru clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor încadrate în grad de handicap grav; 25% reducere pentru clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat;
2) Reduceri la impozitul pe terenul aferent clădirii de domiciliu – 50% pentru persoanele cu handicap grav și 25% pentru cei cu handicap accentuat;
3) Reduceri la impozitul pe mijloacele de transport cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc – 50% pentru cei cu handicap grav și 25% pentru persoanele cu handicap accentuat;
4) Reduceri ale valorii impozabile a clădirilor în funcție de vechimea acestora – 15% reducere pentru clădirile cu vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani și 25% reducere pentru clădirile cu vechime peste 100 de ani.
Reducerile se acordă pe bază de documente justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior sau, după caz, începând cu luna următoare depunerii documentelor la organul fiscal local.

