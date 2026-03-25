Proiecte aproape gata la Șieu

Centrul de zi pentru copii din Șieu este în finalizare, la fel reabilitarea sediului de primărie. Dotările PNRR pentru școli la fel, pe final.

Se lucrează pe un proiect pentru propriul parc de fotovoltaice, pentru consumul instituțiilor, la fel pentru extinderea iluminatului public, ar mai fi nevoie de 7 kilometri de rețea modificată, modernizată, ne spune primarul Ioana Rus. În atenție rămâne stația de tratare a apei, nefolosită, gata de mai mult de 5 ani.