Reabilitarea străzii Bobâlna din Sighet, în grafic

Lucrările de reabilitare a străzii Bobâlna sunt în plină desfășurare, anunță Primăria Sighetu Marmației. În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de asfaltare a părții carosabile, a trotuarelor, amenajarea spațiului verde, lucrări pentru scurgerea, colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin realizarea unei rețele noi de canalizare pe ultimii 350 m ai străzii, precum și montarea de guri de scurgere pe toată lungimea acesteia. Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier corespunzător, care va include marcaje axiale și marcaje de delimitare a părții carosabile.