Reamenajare pe Valea Strâmbu din Băiuț

Un punct de atracție pentru cei în trecere spre/dinspre Cavnic este Valea Strâmbu, din Băiuț. Anul acesta, ne spune primarul Krisztiana Bertoti, se reamenajează zonele turistice de acolo, se reabilitează toate locurile de popas și picnic.

La fel, va avea loc o amenajare la interesantul izvor pulsatoriu de la Poiana Botizii, la mijloc există și un proiect al Circuitului Munților. O altă prioritate este refacerea și finanțarea proiectului de apă/canal, ce intră spre finanțare pe programul Saligny, dar refăcut. În fine, tot anul acesta, cu eforturi, se vrea asfaltarea a încă 2-3 străzi, la cererea localnicilor ele fiind cele ce duc spre cimitire.