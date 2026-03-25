Se pregătește un punct spectaculos de atracție turistică în Ocna Șugatag

Lacul Gavril din Ocna Șugatag va deveni un nou punct de atracție turistică. Totul va fi posibil printr-o investiție de peste 5,1 milioane de euro, finanțată prin Regio Nord-Vest.

Astfel, la poalele Munților Țibleș și Gutâi, un loc cunoscut mai ales de localnici începe să capete o formă clară pentru vizitatori. Proiectul este implementat de Primăria Ocna Șugatag și transformă zona lacului într-un spațiu accesibil, organizat și ușor de explorat. În cadrul proiectului vor fi amenajate trasee de promenadă, zone de relaxare și spații pentru petrecerea timpului liber în natură, astfel încât vizita să nu mai fie doar o oprire scurtă, ci o experiență completă. Printre atracțiile principale se numără o tiroliană peste lac și pontoane plutitoare pentru relaxare și pescuit, completate de locuri de joacă, terenuri pentru sport și zone dedicate picnicurilor.

De asemenea, zona va fi echipată cu iluminat eficient, mobilier urban și sistem de supraveghere video, iar accesul va fi susținut prin parcări și facilități necesare pentru turiști. Estimările arată o creștere de peste 20% a numărului de vizitatori după finalizare, ceea ce înseamnă mai multă activitate pentru pensiunile, restaurantele și afacerile locale din Ocna Șugatag.