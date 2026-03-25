Trafic dat peste cap. DJ 182B Baia Mare – Coaș intră în reabilitare

La începutul lunii mai se va da startul modernizării DJ 182B pe ruta Baia Mare – Coaș, ocazie cu care vor fi reabilitate și cele trei poduri aflate pe acest traseu.

Mai exact, este vorba de podul de la km 4+772 – care va fi demolat și reconstruit complet și de podurile de la km 7+210 și km 7+320 – care vor fi reabilitate prin înlocuirea suprastructurii și extinderea infrastructurii. Administrația județeană anunță că vor exista rute ocolitoare și lansează un apel la adresa șoferilor, să dea dovadă de înțelegere pe perioada lucrărilor.

„Le-am cerut primarilor să stea de vorbă direct cu cetățenii, să explice deschis și sincer ceea ce poate nu este ușor de acceptat, dar este real: aceste poduri trebuie reconstruite, pentru că în forma în care sunt astăzi reprezintă un risc pe care nu mai avem voie să îl ignorăm. Știu foarte bine că urmează o perioadă grea. Știu că pentru mulți asta înseamnă drumuri mai lungi, timp pierdut, nervi și schimbări în rutina zilnică. Tocmai de aceea, în această situație am cerut un lucru foarte clar constructorilor: ca în maximum 3 luni de la momentul demolării, aceste poduri să fie reconstruite și redate circulației, pentru că nu putem accepta întârzieri și nu putem permite ca acest disconfort să dureze mai mult decât este absolut necesar”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

În această perioadă, circulația va fi deviată temporar pe rute ocolitoare: Baia Mare (DN 1C) – Recea – Lăpușel – Satulung – Arieșu de Pădure – Coltău – Cătălina și respectiv Baia Mare (DN 18B) – Groși – Chechiș – Coruia – Săcălășeni – Cătălina.

Ideea construirii unui pod provizoriu nu este agreată de administrația județeană, deoarece implică și costuri substanțiale.

„Adevărul este că o astfel de soluție nu se face peste noapte, presupune costuri foarte mari, o serie întreagă de avize și proceduri care durează, iar în acest moment nu există fonduri pentru o asemenea investiție. Am ales varianta corectă, chiar dacă este mai dificilă pe termen scurt: să intervenim rapid, organizat și să rezolvăm definitiv problema”, a mai explicat Gabriel Zetea.