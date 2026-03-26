298 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 298 locuri de muncă vacante.

Se caută: ambalator manual, brutar, bucătari, bufetier, curier, electricieni, femei de serviciu, îngrijitor animale, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, manager de întreprindere socială, mecanici auto, muncitori necalificați, operator mase plastice, ospătar (chelner), paznici, pizzer, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, administrator societate comercială, agent cumpărări, agent de turism, asistent social nivel superior, consilier/expert/inspector/referent/ eco­nomist în economie generală, contabil, director economic, ingineri, manager de întreprindere socială, manager de zonă, medic stomatolog, programator, recepționist, secretară, specialist în achiziții, specialist resurse umane.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (65):

• cameristă hotel (3)

• confecționer articole hârtie (2)

• femeie de serviciu (5)

• îngrijitor animale (7)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (3)

• manipulant mărfuri (7)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (14)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (18)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (4)

• muncitor necalificat în mine și cariere (1)

Învățământ primar – Școală generală incompletă (12):

• curier (10)

• îngrijitor clădiri (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (90):

• agent de securitate (2)

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (4)

• ajutor ospătar (1)

• ambalator manual (10)

• animator socio-educativ (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (1)

• brutar (5)

• bucătar (4)

• bufetier (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (10)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (3)

• manipulant mărfuri (16)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor piscicol (1)

• oficiant telefoane (1)

• operator pârtie de schi (2)

• ospătar (chelner) (2)

• patiser (5)

• pedagog de recuperare (1)

• pizzer (1)

• tâmplar universal (1)

• tinichigiu carosier (1)

• vânzător (6)

Studii liceale – Liceu de specialitate (24):

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (1)

• bucătar (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• electrician în construcții (8)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• operator mase plastice (2)

• șef schimb (2)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

Studii liceale – Liceu Teoretic (43):

• agent comercial (1)

• agent de vânzări (2)

• casier (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• creator de conținut online (1)

• croitor (4)

• funcționar administrativ (1)

• instalator apă, canal (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (3)

• lucrător comercial (7)

• manager (1)

• mecanic utilaj (1)

• mercantizor (1)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• ospătar (chelner) (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• reprezentant comercial (1)

• responsabil cazare (1)

• revizor gestiune (1)

• secretară (1)

• stivuitorist (1)

• șef schimb (1)

• vânzător (7)

Studii liceale – Școală Specială (3):

• sudor (3)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (3):

• confecționer produse textile (2)

• magaziner (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (32):

• bucătar (1)

• cameristă hotel (1)

• electrician de întreținere în construcții (1)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• electrician montator de instalații automatizate (1)

• fierar betonist (5)

• finisor terasamente (1)

• frigoriferist (frigoritehnist) (2)

• lăcătuș mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (5)

• sudor (1)

• tâmplar manual ajustor montator (1)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (2)

• vânzător (3)

• vopsitor auto (1)

• vopsitor industrial (1)

• vulcanizator piese din cauciuc la prese (1)

Studii Postliceale (12):

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (3)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• infirmier/infirmieră (3)

Studii Universitare (14):

• administrator societate comercială (1)

• agent cumpărări (1)

• agent de turism (1)

• asistent social nivel superior (2)

• contabil (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manager de zonă (1)

• medic stomatolog (1)

• programator (2)

• specialist în achiziții (1)

• specialist resurse umane (1)