Cel mai rău drum din Maramureș, DJ Suciu-Groși, e concurat doar de „vecinul” Cavnic-Băiuț

Dacă vreți să vedeți cum arată un drum rău de Maramureș, dincolo de cele pe care le lăudăm când e cazul, mergeți pe DJ 171A, de la Suciu spre Groșii Țibleșului. E ros pe ambele părți câte o jumătate de metru, astfel încât nu mai sunt două benzi, mașinile se feresc și ori una oprește, ori ambele trag spre marginea de pământ. Aflăm că e propus spre reabilitare în… 2028, la fel ca al său concurent DJ Cavnic-Băiuț. Și el propus pentru peste 2 ani. Ambele distruse.

În cazul primului, localnicii ne spun că nu s-a reparat din 2003, de pe vremea când localnicul Liviu Bechiș era prefect! Culmea, în satul Groșii Țibleșului, totul e asfaltat. Aproape 100%. Drumul județean e cel mai rău. Iar în continuarea lui vine cel intercomunal spre Botiza. Și el destul de stricat, aici și dincolo de munte. Dar aici s-au pus taxe. „De la 1 ianuarie, am impus împreună cu Consiliul local o taxă pentru forestierii ce aduc lemne pe acel drum. 7 lei/metru cub, nu cred că exagerăm, ei cară cam 25.000 mc/an. Măcar de întreținere, că ei nu au grijă de drum. Aștept acum o situație a transporturilor de la silvici. Dacă nu ne dau, atunci schimbăm foaia… dăm hotărâre de Consiliu Local pentru reducerea traficului la 7,5 tone. N-au decât să le care până la drumul județean așa, dacă nu ne respectă”, ne spune primarul comunei Groși, Nicolaie Burzo. Însă până și acel drum, așa abuzat de exploatări forestiere și de utilaje, e mai bun decât județeanul dintre Suciu și Groși. Culmea, cu câteva zile în urmă, când pozam și revedeam drumul, veneau drumarii lascivi, cu lopeți și pietriș cu smoală, dinspre Groși, reparând agale. Astupând gropi, dar nu rezolvând problema.