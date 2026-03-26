Cum combatem alergiile de primăvară

Sosirea primăverii dă bătăi de cap maramureșenilor care se confruntă cu simp­tome de alergie. Pentru a trece mai ușor peste această perioadă, responsabilii Asociației pentru Ambulanța Maramureș vin cu o serie de recomandări.

„Odată cu zilele mai calde și natura înflorită, tot mai multe persoane se confruntă cu simptome de alergie: strănut frecvent, ochi iritați, nas înfundat sau senzația de oboseală. Polenul este principalul factor declanșator în această perioadă, iar expunerea crescută poate afecta semnificativ calitatea vieții. Dacă știu că sunt alergici, pacienții trebuie să înceapă tratamentul recomandat încă de la debutul sezonului, să nu aștepte agravarea simptomelor. Ei trebuie să poarte ochelari de soare și la nevoie, mască de protecție în zilele cu polen ridicat și să evite uscarea hainelor în aer liber. De asemenea, trebuie să aibă la ei medicația de urgență, mai ales dacă au avut reacții alergice mai severe. Ignorarea simptomelor poate duce la complicații precum crize de astm sau infecții respiratorii. Pentru cei cunoscuți cu alergii, controlul și disciplina în gestionarea simptomelor fac diferența”, au explicat reprezentanții asociației. Alte măsuri de precauție se referă la evitarea plimbărilor în aer liber în orele cu concentrație mare de polen (dimineața devreme și seara), aerisirea locuințelor în intervale scurte și menținerea geamurilor închise în perioadele cu vânt puternic.