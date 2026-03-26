Iluminat public și parc fotovoltaic la Repedea

În Repedea, există contract semnat pentru modernizarea iluminatului public, cu schimbarea tuturor lămpilor de-a lungul drumului județean, cât și pe Tomnatec.

Alt contract semnat, ne spune viceprimarul Ștefan Grad, se referă la un parc fotovoltaic pe 50 de ari, ce ar acoperi tot iluminatul public al localității. Consumul instituțiilor publice e deja asigurat de fotovoltaicele montate pe primărie, odată cu modernizarea recentă, sistemul e funcțional.