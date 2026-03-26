Lucrările la Casa Pocol, verificate în teren

A fost pe rând reședința unuia dintre cei mai bogați băimăreni ai vremii și primar al orașului, a devenit mai apoi școală, s-a transformat în casă de copii și, în final, într-o ruină. Unii l-au numit de-a lungul anilor castelul orașului, alții conac, ulterior a primit denumirea de Casa Pocol. Acum, această clădire emblematică pentru oraș va fi în sfârșit restaurată.

„Anul trecut, la doar câteva luni de când am depus cererea de finanțare, am reușit performanța de a obține fondurile necesare restaurării și am deschis șantierul. Am făcut acum o vizită în teren, alături de constructor, să văd stadiul lucrărilor”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului Baia Mare. Până acum, s-au executat lucrările de consolidare a fundației; zidurile exterioare și interioare erodate au fost refăcute; structurile afectate de eroziune au fost demolate și sunt în curs de reconstrucție; se lucrează la fațada clădirii. De asemenea, în scurt timp, se va trece la etapa de reconstrucție a acoperișului, iar ulterior, la tot ce ține de interior. „Mai sunt luni bune de muncă până să redăm băimărenilor această clădire-simbol din patrimoniul orașului. Dar nu se compară cu anii în care a fost lăsată de izbeliște, iar acest adevăr este valabil pentru toate obiectivele de investiții pe care le derulăm”, a conchis primarul Băii Mari.