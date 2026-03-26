Comuna Băiuț are finanțare GAL pentru reamenajarea parcului de la căminul cultural din Poiana Botizii, la fel cum are pregătit proiect transfrontalier pentru buldoexcavator și utilaje pentru intervenții la incendii.
S-a semnat și o finanțare AFM pentru reabilitarea iluminatului public, dar se speră, ulterior, și dezvoltarea rețelei electrice pe Valea Strâmbu, apoi spre izvorul pulsatoriu de la Poiana Botizii.
Parc, utilaje, iluminat în Băiuț
