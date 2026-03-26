Restricții de circulație pentru șoferi și pietoni, în zona Palatului Episcopal

Autoritățile au decis să ia măsuri de protecție a cetățenilor, în zona Palatului Episcopal, o clădire monument lăsată în paragină de ani de zile și aflată într-o stare avansată de degradare.

Astfel, într-o ședință extraordinară, CJSU Maramureș a decis că vor exista restricții de circulație în zonă, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Acestea prevăd interzicerea accesului pietonal pe strada Vasile Lucaciu, inclusiv pe trotuar și pista de biciclete din fața imobilului și restricționarea circulației și parcării vehiculelor pe trotuarul lateral din partea dreaptă a străzii, pe direcția de mers spre intersecția cu străzile Nufărului și Bujorului (zona adiacentă Catedralei Adormirea Maicii Domnului).

”Proprietarii clădirii monument vor lua, în regim de urgență, toate măsurile necesare pentru interzicerea accesului persoanelor neautorizate atât în interiorul imobilului, cât și în curtea acestuia și în perimetrul exterior, delimitat ca zonă de pericol. Pentru a reduce riscurile generate de condiții hidrometeorologice periculoase, vor fi demarate de urgență lucrări de îndepărtare a elementelor instabile din structura clădirii, care ar putea pune în pericol viața oamenilor sau integritatea bunurilor materiale”, a declarat Florian Sălăjeanu, președintele CJSU Maramureș.