Start în play-offul Ligii 4 Maramureș: șase echipe luptă pentru titlu și promovare

Liga 4 Maramureș intră într-o nouă etapă, după încheierea sezonului regulat în care cele 14 echipe au disputat un singur tur, după sistemul „fiecare cu fiecare”. Primele șase clasate merg mai departe în play-off, unde se va decide campioana județeană.

În lupta pentru titlu au intrat Academica Recea, Progresul Șomcuta Mare, Avântul Bârsana, Bradul Vișeu de Sus, CS FC Șișești și Iza Dragomirești. Play-offul se va desfășura în sistem tur-retur, iar câștigătoarea trebuie desemnată până la data de 14 iunie, termen limită pentru comunicarea către Federația Română de Fotbal.

Prima etapă din play-off este programată duminică, 29 martie, de la ora 15.00, când sunt programate meciurile: Progresul Șomcuta Mare – Avântul Bârsana, CS FC Șișești – Iza Dragomirești și Bradul Vișeu de Sus – Academica Recea.

Campioana Maramureșului va participa la barajul de promovare în Liga 3, sezonul 2026/2027, care se va disputa în dublă manșă, în 20 și 27 iunie. Conform tragerii la sorți, reprezentanta județului va întâlni campioana Ligii 4 Cluj, primul meci urmând să aibă loc în deplasare, la Cluj-Napoca.

Echipele clasate pe locurile 7–14 vor continua competiția în play-out, unde se va juca un singur tur. Din această fază fac parte Atletic Lăpuș, Minerul Baia Sprie, FC Suporter Baia Mare, Zorile Moisei, Prosport Fărcașa, Recolta Săliștea de Sus, Salina Ocna Șugatag și ACS Remeți 2024. Data reluării play-outului nu a fost încă anunțată de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș.