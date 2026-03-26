Sute de maramureșeni și-au recâștigat mobilitatea

Anul trecut, 301 pacienți din județ și-au recâștigat mobilitatea prin Programul Național de Ortopedie în cadrul căruia au beneficiat de endoproteze articulare decontate de către stat. Datele statistice ale Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș arată o creștere constantă a atât a numărului de beneficiari, cât și a finanțării alocate pentru materialele sanitare necesare intervențiilor de endoprotezare, în perioada 2018-2025.

„În 2018 au beneficiat 138 de pacienți, iar în 2025 s-a ajuns la 301 pacienți, cel mai ridicat nivel din intervalul analizat. Suma totală estimativă decontată a crescut de la 233.546 lei în 2018 la 1.200.954 lei în 2025, iar costul mediu per bolnav a urcat de la 1.692,36 lei la 3.989,88 lei. Evoluția în anii 2020 și 2021 trebuie înțeleasă în contextul real al sistemului medical, multe intervenții chirurgicale au fost amânate, în contextul pandemiei. După această perioadă, programul a reintrat pe o direcție ascendentă: 2022 a marcat recuperarea, 2024 a adus un salt important, iar 2025 a confirmat extinderea accesului la tratament pentru bolnavi. Pentru pacient, o endoproteză nu înseamnă doar un act medical. Înseamnă șansa de a merge din nou fără durere, de a-și relua activitățile zilnice, de a reveni la muncă și la viața de familie. În multe cazuri, înseamnă recâștigarea independenței. Pacienții care au indicație medicală pentru astfel de intervenții sunt încurajați să se adreseze medicului specialist ortoped și unităților sanitare aflate în relație contractuală cu sistemul de asigurări de sănătate, pentru informațiile necesare privind accesul la tratament”, au explicat reprezentanții CAS Maramureș.