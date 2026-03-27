Drumul Expres Baia Mare – Satu Mare a primit undă verde

Moment decisiv pentru Maramureș

Consiliul Județean Maramureș anunță un moment decisiv pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din județ: Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Drumul Expres Baia Mare – Satu Mare.

Oficialii CJ Maramureș au precizat că această etapă reprezintă finalizarea tuturor demersurilor care au ținut de administrația județeană. Proiectul a fost preluat în noiembrie 2024 într-o stare de blocaj, fiind întârziat de peste 18 luni. În cursul anului 2025 au fost însă reluate integral procedurile necesare și s-a reușit obținerea avizelor esențiale: cel de mediu, de la „Apele Române”, avizul ANMR, avizul Comisiei Tehnice a CNAIR, avizul Comisiei Tehnice a Ministerului Transporturilor și avizul Comitetului Interministerial.

Parcursul administrativ a fost completat prin promovarea proiectului în transparență decizională, la finalul lunii decembrie 2025 și susținerea acestuia până la adoptarea Hotărârii de Guvern.

”Un rol important în accelerarea proiectului l-a avut și consensul politic obținut la nivel local. În urmă cu două săptămâni, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a avut loc o întâlnire fără precedent, în urma căreia toți parlamentarii de Maramureș au semnat un pact comun de susținere a investiției. În continuare, responsabilitatea revine Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care urmează să demareze procedura de licitație pentru proiectare și execuție”, au precizat reprezentanții instituției, într-un comunicat de presă.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,16 miliarde euro, din care circa 828 milioane euro reprezintă costurile de construcție. Drumul expres va avea o lungime de 59 km, 35 de pasaje și 18 poduri, iar durata de execuție este estimată la 42 de luni. Proiectul face parte din viitoarea Autostradă a Nordului, o investiție strategică ce va conecta Moldova de vestul Europei.

„Am preluat acest proiect blocat și l-am readus la viață, pas cu pas. Nu a fost ușor, dar am reușit să obținem toate avizele și să ducem proiectul până la aprobarea prin Hotărâre de Guvern. Este dovada clară că, atunci când există voință și colaborare, lucrurile se mișcă. Ce a ținut de Consiliul Județean Maramureș s-a făcut. De aici înainte, mingea este la CNAIR, care trebuie să demareze licitația. Acest drum expres este o șansă reală pentru dezvoltarea Maramureșului”, a declarant Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș