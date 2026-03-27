Finanțare pentru tinerii fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat măsura DR-12 – Investiții pentru tinerii fermieri și fermierii sub 45 ani. Finanțarea poate ajunge până la 200.000 €. Contribuția proprie este de 20% (≤40 ani) sau 35% (>40 ani). Proiecte eligibile: construcții și modernizări ferme, utilaje agricole, sere/solarii, adăposturi animale, irigații, energie regenerabilă, agricultură de precizie, procesare la nivel de fermă. Neeligibile sunt terenuri/locuințe, utilaje second-hand, auto personale, animale vii, cheltuieli duble. Ca avantaje: studii/experiență agricolă, cooperativă agricolă, teren intabulat, investiții în digitalizare. Depunerea cererilor de finanțare se face on-line, pe www.afir.ro, conform precizărilor din Ghidul solicitantului disponibil tot pe www.afir.ro.