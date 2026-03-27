În Trestia, se construiește o grădiniță modernă pentru 30 de copii

O nouă grădiniță pentru copiii din Trestia se realizează în Comuna Cernești. Este o investiție din fonduri nerambursabile, cu o valoare de peste 400.000 de euro, prin Regio Nord-Vest.

„Pentru mulți copii din comunitățile mici, prima întâlnire cu educația începe mai târziu decât ar trebui. În Trestia, acest lucru se schimbă: copiii vor avea un spațiu al lor, construit de la zero, adaptat nevoilor primilor ani de învățare”, au spus cei din administrația locală. Contractul de finanțare a fost semnat între ADR Nord-Vest și Primăria Cernești. Noua grădiniță va deservi 30 de copii și va include săli de grupă, spații dedicate activităților educaționale, grupuri sanitare adaptate vârstei, zonă pentru personal și un izolator pentru situații medicale, toate organizate astfel încât activitatea să se desfășoare în siguranță. De asemenea, în exterior vor fi amenajate spații de joacă, zone verzi și curți dedicate, unde copiii își vor putea petrece timpul în aer liber, într-un mediu sigur și prietenos. Pentru părinți, proiectul înseamnă acces real la educație timpurie aproape de casă, iar pentru comunitate, un pas concret spre servicii publice mai bune și șanse egale pentru copii încă de la început.