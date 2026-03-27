Oare la ce-om mai fi noi buni?

În afară de pasarea responsabilităților, de victimizare și de mândria de a fi român, zicem. Să zicem, mândria că avem un element al nostru în Tabelul lui Mendeleev. Se numește Telur, cu semnul chimic Te, descoperit în 1782 de Franz Mueller von Reichenstein în minele de aur din Transilvania. Aha…

În ce suntem performanți? Fără glumă? Să vedem ce spun presa și graficele. Suntem pe loc întâi la inflație în UE, la alcoolism, la acidente mortale pe șosele, la trafic de carne vie. Nemernicii de jurnaliști, numai necazuri văd, una „de bine” n-ar băga! De exemplu, suntem pe 9 mondial la obezitate la adulți, cu 35%. La țară, gras înseamnă sănătos și bogat, nu? Însăși guta era o boală domnească, nu? Dar suntem în top pozitiv în Europa, la siguranța umblatului noaptea pe străzi, alături de vecini, ceea ce nu se poate spune despre Franța, Italia, Marea Britanie. Cât de curată e apa de băut în țările europene, se întreabă Renew Europe? Nu suntem în lista celor cu 96-100%, ci la coadă, alături de Bulgaria, la sub 75%. Mai suntem în top de plâns la „inabilitatea de a-ți permite o săptămână de concediu anual”, în 2024 eram la coada UE, cu 35% din populație, alături de Bulgaria, Grecia, Portugalia, Ungaria. Suntem însă pe loc 12 mondial ca producători de vin, cu 368,3 milioane litri, dar departe de vârf, de Italia cea cu 4100 milioane. Și culmea, după Rusia, unde vinul e doar de clătit gura! Și mai suntem pe loc 5 mondial în ceea ce privește cei mai proști șoferi, după SUA, Turcia, Brazilia, Filipine, ne urmează Iran, Mozambic, Ghana etc. Mândri? Păi cum?

Din păcate, suntem vârf de top european la poluarea aerului, cu indice 16 din limita de 25 europeană. PM2.5 se numește, e vorba de particulele fine din reziduuri. Loc 6 în UE la decese cauzate de boli respiratorii și nu vorbim aici de lideri naționali, de Baia Mare, Copșa Mică etc, ci de întreaga țară. Dar am fost pe loc 1 mondial la exportul de floarea-soarelui, nu înțelegem atunci cum de luăm ulei de floare de la ucraineni. În top mondial al emigranților, făcut de Națiunile Unite, suntem la mijloc, cu 4,58 milioane de români plecați, parfum față de India cea cu 18,5 milioane sau China cu 117, Ucraina cu 9,7 sau Rusia cu 9,1. Dar hai să luăm partea plină a paharului, dacă tot suntem buni la asta. Coroborat cu suitul la volan… Suntem o țară mică, relativ. Ieșită nu demult, în istorie deceniile sunt nesemnificative, de sub comunism. Așa mici, am avea resurse, potențial. Doar că ceva nu pușcă. Și anume seriozitatea, abilitatea de a pune osul la treabă. Și se petrece din cauza exemplelor negative, a celor ce se văd la Tv și pe unde ne-om mai uita noi după etaloane. Dați-ne câteva exemple de urmat, azi, în societatea românească. „Aș vrea să fiu ca/No ăsta da/Încă zece de ăștia și…”. Aud? Poftim? Nu se aude până aici. Cărtărescu? Umbrărescu? Cine-s ăia? Știm cine-s Ciolacu, Olguța, Mucușor etc. Nu avem nici simțul ridicolului nici abilitatea termenului de comparație, adică… înainte de a da cu rahat în cineva, vezi dacă te ridici la nivelul lui. Pentru că, privitor la toate cele de mai sus, tot noi suntem ăia mândri de noi, de istoria noastră, dar dezamăgiți de noi în același timp. În funcție de context și de discurs, ba am fost cei mai mândri dintre traci (apropo, conform definiției, Tracia este o regiune istorică și geografică din sud-estul Europei, situată între Munții Balcani, Marea Egee și Marea Neagră. Astăzi, teritoriul său este împărțit între Bulgaria de Sud (Tracia de Nord), Grecia de Nord-Est (Tracia de Vest) și Turcia Europeană -Tracia de Est/Răsăriteană). Ba suntem hoți, puturoși, neserioși. Ba am câștigat lupte de care suntem mândri, ba am pierdut războaie despre care tăcem. Bine-ar fi să ne hotărâm, doar vorbim de același popor, și uite, suntem buni la una-alta!