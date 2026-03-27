Peste 100 de furnizori oferă servicii stomatologice gratuite, în Maramureș

La nivelul județului nostru, peste 100 de furnizori se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș și oferă servicii stomatologice gratuite, decontate de stat. Potrivit oficialilor instituției, asigurații au dreptul inclusiv la un detartraj cu ultrasunete și periaj profesional, ambele arcade, o dată pe an. La acestea se adaugă și consultațiile preventive.

„Adulți au o consultație decontată la 12 luni, care include control oncologic oral și evidențierea plăcii bacteriene, iar copiii (0–18 ani) au o consultație decontată la 6 luni, pentru monitorizarea erupției dentare și prevenția anomaliilor dento-maxilare”, punctează oficialii CAS Maramureș. La acestea se adaugă tratamentele curative, (în limitele pachetului) precum: carii, tratamente endodontice, extracții, afecțiuni parodontale, intervenții chirurgicale buco-dentare, servicii protetice; proteză acrilică mobilizabilă o dată la 4 ani.

De o decontare integrală a serviciilor se bucură copiii până la 18 ani, tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, studenți sau nu au venituri, precum și beneficiarii legilor speciale, în condițiile pachetului de bază.

„Pentru ceilalți asigurați, serviciile sunt decontate, după caz, în proporție de 60% sau 100% (pentru servicii specifice și urgențe), diferența fiind suportată de asigurat. Urgențele medico-sanitare sunt decontate 100% indiferent de vârstă și sunt incluse și în pachetul minimal pentru persoanele neasigurate (ex.: pulpite acute, abcese, traumatisme dento-alveolare)”, mai precizează conducerea CAS Maramureș. Lista furnizorilor de servicii stomatologice care au contract cu casa poate fi consultată la următorul link: https://cas.cnas.ro/casmm/asistenta-medicala.