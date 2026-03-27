Polițiștii sigheteni, sărbătoriți de elevi în Cavnic

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat miercuri, 25 martie, o activitate educativ-preventivă la Liceul Teoretic „Pintea Viteazul” din Cavnic, adresată elevilor din clasele pregătitoare.

Copiii au învățat, prin metode interactive, cum să prevină violența și bullyingul în școală, să își protejeze siguranța personală și să respecte regulile de circulație și legea.

Momentul special a fost pregătit de elevi, care le-au oferit polițiștilor desene în semn de apreciere și recunoștință, cu ocazia Zilei Poliției Române. Activitatea s-a încheiat cu zâmbete și îmbrățișări, încurajând oamenii legii să continue misiunea lor cu aceeași dedicare.