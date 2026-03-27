În perioada martie–septembrie 2026, se va desfășura proiectul Școala naturii în Geoparcul Gutâi-Maramureș, o inițiativă care își propune să stimuleze voluntariatul și implicarea comunității în cunoașterea, protejarea și promovarea patrimoniului geologic și natural din viitorul Geoparc UNESCO Gutâi-Maramureș.

Proiectul este finanțat prin „BRAVoluntar” ediția 2026 – program dezvoltat de Fundația OMV Petrom și Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și va fi implementat de Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest. Pentru atingerea obiectivelor proiectului, vor fi organizate ateliere educative, tururi ghidate, colecții tematice și evenimente de conștientizare dedicate elementelor definitorii ale geoparcului: Oameni, Apă, Foc, Lemn și Timp.

„În următoarele șapte luni, vom descoperi și vom spune o mulțime de povești despre muzica geosferelor, despre martorii unei lumi dispărute, Marea Tethys, care acoperea aceste locuri în era mezozoică, despre formarea Lacului Albastru și elementele sale de unicitate, despre trecutul vulcanic al Munților Gutâi și despre biodiversitatea remarcabilă din Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuț. Aceste povești vor fi ilustrate prin scurte filme documentare realizate în cadrul proiectului”, transmit cei din echipa proiectului Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș.

Activitățile tematice se vor desfășura în patru localități de pe teritoriul viitorului Geoparc UNESCO Gutâi-Maramureș (Baia Mare, Baia Sprie, Șișești și Băiuț) și sunt menite să transforme noțiuni teoretice în experiențe memorabile pentru elevi, profesori, ghizi, comunități locale, ONG-uri și publicul larg.