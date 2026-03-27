Spitalul din Sighet are cel mai performant CT din țară

La Spitalul Municipal Sighetu Marmației a fost pus în funcțiune cel mai performant computer tomograf (CT) din România, un echipament de ultimă generație, în valoare de 10 milioane de lei, achiziționat din fonduri europene.

”Această investiție majoră înseamnă diagnostice mai rapide și mai precise, condiții mai bune pentru pacienți și sprijin real pentru cadrele medicale care își dedică zi de zi munca pentru noi toți”, a declarat Vasile Moldovan, primarul oralului Sighetu Marmației. În paralel, la unitatea spitalicească continuă lucrările de modernizare a clădirilor pavilionare, pentru a oferi condiții cât mai bune bolnavilor.