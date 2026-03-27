UTCN lansează primul consilier digital pentru orientarea în carieră

O echipă de cercetători de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, parte a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a lansat „Navigatorul de Carieră & Facultate”, primul consilier digital din România dedicat orientării educaționale și profesionale a elevilor.

Instrumentul oferă recomandări personalizate privind alegerea facultății și a carierei, incluzând atât opțiuni din România, cât și din străinătate.

Potrivit coordonatorului proiectului, prof. dr. ing. Oliviu Matei, aplicația răspunde nevoii tot mai acute a tinerilor de a lua decizii informate într-un context marcat de schimbări rapide pe piața muncii. Spre deosebire de testele vocaționale clasice, soluția integrează o analiză complexă bazată pe aptitudini, profil psihologic și aspirații personale.