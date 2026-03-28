Contraperformanță la Teatrul Municipal Baia Mare

Buget generos, încasări puține

Teatrul Municipal Baia Mare se află în centrul atenției publice, din cauza lipsei performanțelor financiare, în ultimii ani. După un articol publicat în presa locală, pe site-ul 2mnews.ro, unde este analizată situația dezastruoasă a încasărilor teatrului în ultimii ani, reacțiile nu au încetat să apară. Conform sursei citate, teatrul municipal se află pe penultimul loc la nivel național, în ceea ce privește veniturile din vânzări de bilete, în anul 2025. Conducerea instituției de cultură se apără, declarând că prețul biletelor este foarte mic, în comparație cu alte teatre din țară.

”Teatrul Municipal Baia Mare a avut până la 31 decembrie 2025 cele mai ieftine bilete dintre toate teatrele din țară – 25 lei bilet întreg Dramă și Revistă (15 lei preț redus) / 10 lei la spectacolele pentru co­pii) – pentru că am dorit să oferim tuturor categoriilor sociale posibilitatea de a avea acces la actul cultural. Din acest motiv, încasările (veniturile din bilete) au fost sensibil mai mici, comparativ cu celelalte teatre, care au practicat tarife de la 30 la 60 lei pe bilet. În anul 2025, având singura sală de spectacole dotată corespunzător și accesibilă tuturor băimărenilor, Teatrul Municipal Baia Mare a avut 111 zile în care sala mare și cea de la Păpuși au fost oferite (gratuit sau cu chirie) proiectelor și activităților liceelor, școlilor, gră­dinițelor, altor instituții din oraș, ONG-urilor, festivalurilor de muzică, teatru și coregrafie etc, cu alte cuvinte comunității băimărene. Menționăm că, atunci când sala a fost închiriată, niciun leu din chirie nu a rămas la teatru, sumele fiind virate integral la Primăria Baia Mare. Dar dacă teatrul ar fi avut cele 111 zile la dispoziție pentru a-și juca spectacolele, numărul acestora și al spectatorilor ar fi fost mult mai mare, iar încasările din vânzarea de bilete ar fi crescut cu aproximativ 220.000 lei”, spune conducerea Teatrului Municipal Baia Mare.

Pe de altă parte însă, oficialii Primăriei Baia Mare spun că urmează o analiză atentă a managementului instituției, în condițiile în care bugetul teatrului a fost mai mult decât generos, comparându-se cu cel al Teatrului ”Regina Maria” din Oradea, care a avut încasări de peste trei ori mai mari.

”Da, am știut (n. red. de această situație). Tocmai de aceea am inclus-o ca temă principală de analiză a managementului instituției, în cadrul evaluării anuale pe care urmează să o desfă­șu­răm și în care vom verifica dacă și cum au fost îndepliniți indicatorii de performanță, atât din perspectivă economică, cât și artistică. În funcție de rezultat, vom lua măsurile care se impun. Din respect pentru această prestigioasă instituție de cultură, din respect pentru actori și pentru toți cei de bună credință care o mențin vie, din respect pentru publicul băimărean, nu voi spune ce cred cu adevărat despre răspunsul public oferit de conducerea Teatrului Municipal în această speță și despre încercările puerile de a justifica aceste rezultate dezastruoase. Îmi pare rău să o spun, consider că problema stă în incapacitatea de a atrage băimărenii la teatru și nu văd cum scumpirea biletelor ar rezolva-o”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari. De asemenea, în cele 111 zile în care sala teatrului a fost folosită pentru alte evenimente, nu erau programate spectacole, a mai precizat acesta.

Un fost actor al teatrului, Dragoș Călin, a ținut să arate situația din culise și atmosfera în care lucrează angajații instituției.

”Din experiența mea de 10 ani cu conducerea actuală, mecanismul e simplu și constant: când lucrurile merg prost, «vina e în altă parte!». Publicul că nu e destul de «cult», orașul că «nu înțelege», vremurile, vremea, «actorii că nu dau share», TikTokul, orice. Numai nu conducerea. Aș zice chiar că, des, se simte un aer de superioritate care nu prea-și are locul față de public… Și nu, nu vorbim aici de una-două greșeli sau de un an slab. Vorbim de un tipar. De la oameni din tehnic vânați la norme și tăiați la bani cu câteva sute de lei, la situații în care unii angajați sunt chemați să semneze că nu mai vor să fie plătiți pentru o parte din norma la care au muncit tot anul, la felul în care sunt tratați oamenii din culise, până la colegi care ies din birouri și plâng pe hol. Nu sunt excepții. Sunt lucruri care se întâmplă”, a scris actorul, într-un mesaj pe rețelele de socializare.