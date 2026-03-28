Elevii, informați despre simptomele de tuberculoză

Personalul medical al Serviciului Medicină Școlară și Universitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare a desfășurat o serie de activități de educație pentru sănătate adresată elevilor cu scopul de a atrage atenția asupra simptomelor care pot să apară la bolnavii de tuberculoză (TB), dar și asupra factorilor de risc care duc la îmbolnăvire.

”Cu această ocazie au precizat și metodele de prevenție care trebuie luate în considerare pentru păstrarea unei sănătăți optime. Astfel de activități de educație pentru sănătate, pe tema tuberculozei, se vor desfășura și în zilele care urmează, în școlile și liceele băimărene. Tuberculoza este o boală tratabilă și prevenibilă, însă, cu toate aceasta rămâne o problemă majoră de sănătate publică”, au explicat oficialii DAS Baia Mare.