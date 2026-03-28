Fără pași greșiți pe drumul spre Europa

CS Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj

Handbaliștii de la CS Minaur Baia Mare joacă în cadrul etapei 17 a Ligii Zimbrilor pe teren propriu, contra celor de la Universitatea Cluj. Partidă programată duminică, 29 martie, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.

Plasați pe locul 7, cu 16 puncte, băimărenii nu concep și nu au dreptul să facă vreun pas greșit în condițiile în care se gândesc la obținerea unui nou loc european la finalul stagiunii. Iar Universitatea Cluj este un adversar abordabil, care ocupă abia locul 9, cu 8 puncte, fără însă a avea probleme cu retrogradarea.

Minaur are și o revanșă de luat față de adversarul de duminică, după remiza extrem de surprinzătoare din turul campionatului (24-24), când echipa noastră nu a fost capabilă să gestioneze un final de meci în compania unui partener de întrecere inferior. A fost, totuși, o semirevanșă, cea din optimile Cupei României, din 11 decembrie anul trecut, când Minaur s-a impus, acasă, cu 32-23. E nevoie de una și în campionat.

A treia confruntare a sezonului dintre Minaur și Universitatea Cluj va fi arbitrată de M. Babău (București) și A. Roibu (Prahova), iar observator FRH este A. Nacu (Târgu Mureș).

Accesul suporterilor la meci se face pe baza unui bilet în valoare de 25 lei sau a abonamentului, biletele fiind disponibile atât la casieria Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” în ziua meciului, începând cu ora 17.00. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu dizabilități, elevi și seniorii de peste 70 de ani.

Program etapa 17

Sâmbătă, 28 martie: SCM Politehnica Timișoara – CSM Constanța (ora 17.30, Pro Arena).

Duminică, 29 martie: CS Minaur Baia Mare – CS Universitatea Cluj (ora 18.00).

Luni, 30 martie: CSM București – CS Dinamo București (ora 17.30, Pro Arena).

Miercuri, 15 aprilie: CSU Suceava – ACS HC Buzău (ora 17.30, Pro Arena).

Partida AHC Potaissa Turda – CSM Sighișoara s-a disputat vineri. CSM Vaslui stă.