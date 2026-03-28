Încă sunt familii pe Craica care nu au acces la apă potabilă

Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară al Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare a desfășurat o amplă acțiune de informare și educare în comunitatea Craica, privind accesul la surse sigure de apă. În același timp, au fost identificate și familiile care au nevoie de sprijin suplimentar, în ceea ce privește accesul la apă potabilă.

”Evenimentul a avut ca scop creșterea nivelului de conștientizare privind importanța apei potabile și a igienei în rândul familiilor vulnerabile, precum și promovarea unor practici simple și eficiente pentru protejarea sănătății. Alături de noi au fost specialiștii SGA Maramureș, care au explicat pe înțelesul tuturor cum pot fi protejate resursele de apă și de ce este esențial ca fiecare familie să aibă acces la apă sigură. Activitatea face parte din demersurile continue ale Direcției de Asistență Socială Baia Mare de a sprijini comunitățile vulnerabile prin acțiuni educative, preventive și de informare”, au declarat oficialii instituției.