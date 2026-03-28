Juniorii 2 de la Academia Minaur Baia Mare s-au calificat la turneul semifinal

Echipa de juniori 2 a Academiei de Handbal Minaur Baia Mare s-a calificat la turneul semifinal, după un parcurs excelent în seria F. Din cele 14 meciuri disputate, băimărenii au câștigat 12 și au pierdut doar două, terminând pe primul loc al seriei.

Lotul echipei este format din Cosmin Budea, David Bud, Cristian Porumb, Tudor Ardelean, Tudor Cuc, Yanis Cirțiu, Denis Roman, Vlad Breban, Robert Bodolay, Mihai Sângeorzan, Tudor Nemeș, Tudor Sarca, Ma­tei Pop, Ioan Abugulesei, Henrik Tar, Raul Rus, Raul Leș, Alexandru Creț, Alex Chiș și Tudor Mocanu. Antrenor: Iuliu Varady.

În aceeași serie, Maramureșul a mai fost reprezentat de CS Marta Baia Mare (locul 3) și CS AS Alexandru Csepreghi Baia Sprie (locul 5, penalizată cu trei puncte pentru retragerea din sezonul trecut).