La Centrul Maternal Sighetu Marmației a venit… poliția

Într-o atmosferă caldă și plină de bucurie, mamele și copiii din cadrul Centrului Maternal Sighetu Marmației au avut parte de o vizită specială din partea reprezentantelor Poliției Municipiului Sighetu Marmației, cu ocazia Zilei Porților Deschise.

”Oaspetele au adus zâmbete și voie bună, oferind celor mici și mamelor dulciuri și fructe – gesturi simple, dar încărcate de grijă și solidaritate, care au luminat chipurile tuturor. Întâlnirea a fost una emoționantă, în care s-au împărtășit gânduri bune, iar copiii s-au bucurat din plin de atenția și surprizele primite.

Astfel de activități contribuie la întărirea legăturii dintre comunitate și instituțiile care o sprijină, promovând valori esențiale precum empatia, sprijinul reciproc și implicarea socială. Colaborarea dintre instituțiile noastre este una valoroasă și constantă, construită pe încredere, respect reciproc și dorința comună de a proteja și sprijini persoanele aflate în situații vulnerabile”, au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș.