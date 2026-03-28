Revedere emoționantă la Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Dizabilități, din Sighet

O parte din rezidenții Locuințelor Maxim Protejate de la Groși au făcut o călătorie până la Sighetu Marmației, unde și-au vizitat foștii colegi și îngrijitori din fostul Centru de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități (CRRPH).

”Este un loc în care mulți dintre ei au crescut încă din adolescență, iar revederea a fost emoționantă de ambele părți, plină de îmbrățișări, amintiri și recunoștință. Vizita a fost un prilej de reconectare cu o parte importantă din viața lor. Procesul de dezinstituționalizare prin care au trecut, în urmă cu mai bine de doi ani, cei 40 de beneficiari, mutați din centrul rezidențial din Sighetu Marmației în locuințele maxim protejate de la Groși, le-a oferit șansa unui trai mai independent, în condiții mai bune și cu oportunități de integrare socială. Cu toate acestea, relațiile construite în ani nu s-au pierdut. Dimpotrivă, echipa de specialiști din LMP se concentrează pe menținerea acestor legături, considerând că este esențială pentru echilibrul emoțional al beneficiarilor, pentru sentimentul de apartenență și continuitate”, au mărturisit reprezentanții Asociației ASSOC.