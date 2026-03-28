…de exemplu, când ai un președinte SUA care stă noaptea și postează tâmpenii la adresa aliaților, care își blochează financiar propria țară, care se laudă c-a fost invitat să fie ayatollah în Iran și a refuzat. Știi că e bai și când Justiția de la noi blochează orice, de ciudă că li s-a tăiat din buget deși era evident că urmează. E o luptă între Puterile Statului, iar afectat e amărâtul de cetățean spectator.

Știi că e mare bai când evenimente de la 3700 de kilometri, dintr-o anume strâmtoare, îți dau viața peste cap, deși țara ta nu are acolo nici interese, nici un petrolier, nici nu cumpără petrol de acolo. Știi că e bai și când Europa își face umbrelă nucleară și zid de drone spre Est. Mai știi că e bai când SUA și Israel se opun declarării de ONU a sclaviei ca cea mai mare crimă împotriva umanității. Iar în paralel, în Israel se aprobă proiect de lege pentru legalizarea pedepsei cu moartea pentru condamnații palestinieni. Știi că avem o problemă mare atunci când ministrul Sănătății american, RFK Jr, vorbește despre avantajul medical al glifosfatului care deși e o otravă, ar otrăvi doar plantele, nu animalele. Iar el spune, cu subiect și predicat, că flora intestinală „e plante”. Floră=plante, nu? Deci să bem otrava aceea împotriva bolii celiace și a alergiilor la gluten. Doamne feri! E ca și cum l-ai crede pe Guru Georgescu cu sfaturile lui nutritivo-medicale, doar a făcut Facultate de Agricultură.

Și mai ai semne diverse de ți se face rău, zău. Rusia vânzându-și rezerva de aur. Putin adunând magnații în ședință, să le mai ceară bani, toți cu ochii la ferestre. Iranul care se burichează că bate SUA de le sună apele din Ormuz, dar au o inflație de au lansat bancnota de 10 milioane riali…echivalentă cu 6,5 euro… Știi că e bai mare când cineva din administrația americană lansează pariuri în cunoștință de cauză, despre când lansează Trump războiul, când se oprește, când crește sau scade barilul. E vizibil „inside information” și este lege, pedeapsă, doar că se pare că cel care o face e foarte foarte, da’ foarte Sus-Pus! Mai știi că e bai mare, deși polonezii dau din mână că nu se miră, când se dovedește că ministrul de externe maghiar îl informa pe Lavrov de orice se vorbea la UE, câteodată chiar din ședințe sau din pauza de cafea… Sau că o organizație maghiară cu nume de rege român clujean e acuzată de spionaj rusesc, ea operând și-n România. Iar tu, românul proeuropean, te uiți în jur, vezi Serbia prorusă, Ungaria la fel, alții la fel, Austria fief de spioni. Și tu, marele european, de neclintit cică. Mai știi că e bai și ești jucat pe degete de cineva, probabil de un grup cu inițiale (să zicem începe cu OP și se termină cu EC), atunci când vezi lista țărilor cu cele mai mari rezerve de petrol, iar dintre primii 15 doar 4 au treabă cu strâmtoarea blestemată… restul doar se bucură de prețuri și se îmbogățesc grosolan.

Mai știi că e bai când un apropiat al lui Trump, Paolo Zampolli, își expulzează, cu o vorbă bună la ICE, nevasta, ca să ia custodia copiilor. Când compania lui Trump, care a ratat toate proiectele imobiliare de până acum, vrea să facă teren de golf și apartamente de lux la Cluj, nu oriunde, ci la Pata Rât, la groapa de gunoi și cartierul de romi! Dacă tot suntem acolo, hai s-o zicem…e bai și când printre emailurile lui Epstein se află o corespondență cu un om de știință neurolog căruia i se cerea un cocktail de MDMA, LSD și ketamină, cu care să anuleze refuzul la nivel cerebral… Mai știi că e bai când se vorbește, e drept, în șoaptă, să nu audă Trump, de nesiguranța asigurării consumului de apă la nivel mondial, datorită încălzirii globale. Or dacă până acum a fost cum a fost, ne-am lăsat ba în voia Domnului, ba a oamenilor de știință, cele de mai sus nu au nicio legătură cu ei, așa că poate-poate ar fi timpul să ne îngrijorăm!