Tinerii din casele de tip familial, în vizită la brutărie

Copiii și tinerii din Casele de tip familial Bradului și Tompa Sighetu Marmației au avut parte de o activitate deosebită, în cadrul vizitei la Brutăria Chindriș din Sarasău.

”Aceștia au avut ocazia să descopere, pas cu pas, cum ia naștere pâinea – de la frământarea aluatului până la coacerea în cuptor. Brutarul le-a explicat cu răbdare fiecare etapă, iar copiii au fost fascinați să vadă cum ingredientele simple se transformă în produse gustoase și aromate. Curioși și entuziasmați, ei au adresat întrebări, au lucrat aluatul și au învățat despre importanța igienei și a muncii în echipă. Activitatea le-a stimulat spiritul de observație și dorința de a descoperi lucruri noi. La final, fiecare copil a primit câte un produs proaspăt, bucuria fiind cu atât mai mare și mai sinceră. Această activitate a contribuit la dezvoltarea cunoștințelor despre meserii și a consolidat relațiile dintre copii și educatori, într-un mod interactiv și atractiv”, au explicat responsabilii DGASPC Maramureș.