30 de hectare mistuite de foc la Ieud

Un incendiu extins de vegetație uscată și litieră de pădure a izbucnit, în cursul zilei de vineri, în zona Pârâul Muncelului, pe raza comunei Ieud, mobilizând forțe importante de intervenție din județul Maramureș.

La fața locului au acționat inițial 13 cadre militare de la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației, Punctul de lucru Bogdan Vodă și Secția de Pompieri Vișeu de Sus, ulterior fiind trimise în sprijin alte 11 cadre. De asemenea, în misiune au fost implicați reprezentanți ai Ocolului Silvic, pompieri voluntari din comună și echipe ale Serviciului Public Salvamont Maramureș, care au efectuat recunoașteri aeriene ale zonei afectate.

Intervenția a fost îngreunată de terenul accidentat și greu accesibil, autospecialele neputând ajunge în apropierea focarelor. Din acest motiv, pompierii au fost nevoiți să parcurgă pe jos distanțe considerabile până la zonele afectate.

Incendiul s-a manifestat inițial pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare, fiind identificate două focare. Unul dintre acestea a fost localizat, iar echipele de intervenție s-au concentrat ulterior asupra celui de-al doilea focar. Pe parcursul nopții, incendiul a fost monitorizat și menținut sub control, fără risc de extindere necontrolată.

Sâmbătă dimineața, pompierii au reluat acțiunile de stingere, intervenind pentru lichidarea focarelor active la nivelul materialului combustibil de pe sol. Operațiunile au fost susținute cu motopompe portabile, alimentate din surse de apă din apropiere.

În urma evaluărilor, suprafața afectată a crescut la aproximativ 30 de hectare. Misiunea pompierilor a continuat până la lichidarea completă a incendiului.