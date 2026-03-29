Calificare în Final Four

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați 33-21 (11-12)

Într-un meci care a oscilat între surpriză și control autoritar, Minaur Baia Mare și-a asigurat calificarea în semifinalele Cupei României, după o victorie clară, 33-21, în fața ultimei clasate din Liga Florilor, CSM Galați. Deși scorul final indică o dominare categorică, derularea primei reprizei a fost total diferită.

Oaspetele au început în forță și au condus chiar și la cinci goluri diferență în prima repriză (6-11, min. 20), profitând de o relaxare vizibilă în jocul băimărencelor. Finalul primei părți a adus însă o reacție necesară a gazdelor, care au redus din handicap și au intrat la vestiare cu un avantaj fragil, 11-12, dar cu semne clare de revenire.

Partea secundă a fost, în schimb, un monolog al echipei din Baia Mare. Egalarea a venit rapid, iar apoi Minaur a preluat complet controlul jocului, distanțându-se treptat. După 40 de minute, diferența ajunsese deja la cinci goluri, 19-14, iar pe final aceasta s-a transformat într-un ecart și mai categoric – 32-21, pentru ca finalul să consfințească o calificare previzibilă în Final Four-ul din Cupa României.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 200. Arbitri: Ionuț Bărgăuan – Marcel Nicolaevici (Suceava). Observator FRH: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea). Aruncări de la 7 m: 1-7 (transformate: 1-4; au ratat: Berbece, Eiler, Baldovin). Minute de eliminare: 10-6.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (17 intervenții, a apărat un 7 m), Tocaciu (4 intervenții, a apărat un 7 m) – Ianăși 1 (din 7 m), Brîndușa 2, Galinska, Damian 4, Quintino Ribeiro 8, Gomes Da Costa 2, Romaniuc 1, Woller, Lăcusteanu 4, Papp, Lundback 1, Ilyina 2, Spugnini Santome 5, Mițicuș 3. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.

CSM Galați: Petre, Prodan (9 intervenții) – Baldovin 1, Chiriac, Marcu, Merla 2, Eiler, Lazăr 3, Prescură 4, Trîn­că, Corban 3, Berbece 7 (4 din 7 m), Costache 1, Zegrean. Oficiali: Daciana Balaban, Răzvan Petrescu.

Sferturi de finală: CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea 27-32; CS Minaur Baia Mare – CSM Galați 33-21; Rapid București – SCMU Craiova (miercuri, 22 aprilie); Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov (miercuri, 22 aprilie, ora 17.30).