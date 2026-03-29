Campioana a ratat primul trofeu al sezonului

CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara 25-29 (11-19)

SCM USV Timișoara și-a păstrat trofeul Supercupei României, după o victorie muncită, scor 29-25, în fața campioanei CSM Știința Baia Mare, într-un meci disputat sâmbătă, la Cluj-Napoca, pe terenul din Parcul Sportiv Universitar „Profesor Iuliu Hațieganu”.

Partida a început în forță, cu Baia Mare deschizând scorul încă din primul minut, însă Timișoara a reacționat rapid și a preluat conducerea, mizând pe un joc solid al pachetului de înaintare. Bănățenii au intrat la pauză cu avantaj, 11-19, după o primă repriză în care au controlat jocul în momentele-cheie.

Repriza secundă a adus o revenire spectaculoasă a campioanei, care a reușit să reducă diferența până la un singur punct, profitând și de momentele de superioritate numerică. Cu toate acestea, Timișoara a gestionat mai bine finalul de meci, reușind să se desprindă decisiv printr-o lovitură de pedeapsă transformată în ultimele minute, 25-29.

Astfel, SCM USV Timișoara câștigă pentru al doilea an consecutiv Supercupa României, confirmând că are lipici la acest trofeu.

CSM Știința Baia Mare: Scott, Colev, Dugladze, Gelashvili, Chirica, Fakaosilea, Schutz, Bitsadze, Bocăneț, Kisting, Popoaia, Sikuea, Lămboiu, Harasim, Mokho­abane. Rezerve: Sălceanu, Kutsniashvili, Grămadă, Mîrzac, Pop, Wamalwa, Mic, Moyake. Antrenori: Eugen Apjok, Paul Rusu.

SCM USV Timișoara: Matei, Butnariu, Manchkhashvili, Rusu, Iancu, Ser, Neculau, Raquili, Rupanu, Plai, Manumua, Bucur, Khvicha, Tiqe, Simionescu.

Rezerve: Vasilovici, Nica, Țăruș, Trăușan, Mu­rariu, Boldor, Bălan, Shennan. Antrenori: Mugurel Preda, Valentin Popârlan.

Arbitri: Cristian Șerban – Alexandru Ionescu, Florin Ferezan, Arbitru nr. 4: Andreea Delean. Arbitru nr. 5: Sebas­tian Erdei.