CS Minaur și CSM Sighet, victorii similare în ultima rundă a sezonului regulat

După eșecurile neașteptate din penultima etapă a sezonului regulat, CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației au încheiat prima fază a stagiunii 2025/2026 cu rezultate similare.

Băieții lui Romulus Buia au dispus pe teren propriu de Unirea Dej cu scorul de 3-0 (2-0), prin golurile reușite de Raphael Stănescu (31), Dumitru Duruș (40 – autogol) și Andy Bădici (85). Victoria a propulsat formația băimăreană pe primul loc la finalul celor 22 de etape, însă o propulsează abia pe poziția 7 în play-off, cu 7 puncte. Fază în care Minaur va evolua, tur-retur, cu echipele din Seria 7. Primul meci este în deplasare, cu Unirea Alba Iulia (10 puncte, 4 aprilie), apoi jucăm acasă cu Politehnica Timișoara (13, 10 aprilie), pe urmă vine o deplasare la Viitorul Arad (3, 18 aprilie), ca turul din play-off să fie finalizat cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Metalurgistul Cugir (9, 25 aprilie). Returul cu aceste adversare este planificat pe parcursul lunii mai, în datele de 2, 9, 16 și 23. La finalul acestei faze, prima clasată va promova în Liga 2, iar echipa clasată pe locul secund va participa la un baraj de promovare.

Clasament play-off: 1. Poli Timișoara – 13 p (9-5); 2. Sănătatea Cluj – 11 p (8-4); 3. Unirea Alba Iulia – 10 p (10-5); 4. Metalurgistul Cugir – 9 p (6-10); 5. SCM Zalău – 8 p (7-8); 6. Unirea Tășnad – 7 p (10-9); 7. CS Minaur Baia Mare – 7 p (7-11); 8. Viitorul Arad – 3 p (5-10).

CS Minaur Baia Mare: Began – Chinde, Lazăr, Camara, Mureșan, Krausz (75, Negrean), Moga (56, Dogănoiu), Bădici, Stănescu (75, Vitan), Buhai (75, Covaci), Guigui (56, Tincău). Antrenor: Romulus Buia.

Formația antrenată de Flavius Sabău și-a asigurat toate punctele puse în joc în deplasarea de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, echipă căreia i-a administrat un sec 0-3 (0-1), în urma golurilor marcate de Samuel Zimța (38 și 64) și Oludolapo Morakinnyo (76). În urma succesului, formația maramureșeană a încheiat sezonul regulat pe locul 6 și va aborda faza de play-out de pe locul secund, cu 37 de puncte, departe de zona nisipurilor mișcătoare.

Adversarele din ultima rundă a sezonului regulat se vor reîntâlni și în prima etapă de play-out, de data aceasta cu CSM Sighet în postura de echipă gazdă. Meci care se va juca sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 17.00

CSM Sighetu Marmației: Cimpoeșu – Tomșa, Cacior, Ciopa, Brașoveanu, Basit, Morakinnyo, Gherasim, Bor, Remi, Zimța. Antrenor: Flavius Sa­bău.