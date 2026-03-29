Exclusiv/Alexandru Pelici, noul antrenor al Minaurului

Luni, prima ședință sub comanda sa

Calificată de pe primul loc din Seria 8 în play-off, dar de pe penultimul loc în această fază a Ligii 3, cu 7 puncte, echipa CS Minaur Baia Mare se gândește încă la promovare. Probabil nu la primul loc, unde distanța este de șase puncte față de Poli Timișoara, ci la locul secund, formația de sub „Dealul Florilor” având de recuperat doar patru puncte față de Sănătatea Cluj.

Și pentru ca șansele să crească considerabil, conducerea clubului băimărean a decis să facă o mutare spectaculoasă. Astfel, începând de luni jucătorii „galben-albaștri” vor avea un nou antrenor. Este vorba de Alexandru Pelici, tehnician care a mai fost în negocieri și la finalul lui 2025, respectiv începutul acestui an, însă negocierile nu s-au concretizat în cele din urmă. Alexandru Pelici se pare că nu va veni singur la CS Minaur, în stafful acestuia urmând să apară și un preparator fizic, mai exact Bogdan Ungureanu.

Această mutare vine într-un moment extrem de important, exact înaintea debutului în play-off, și nu împotriva oricărei echipe, ci a celor de la Unirea Alba Iulia, adversar pregătit de Alexandru Pelici până la finalul lui 2025.