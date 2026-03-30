A doua întâlnire interregională în cadrul proiectului Green LUPO ce vizează protejarea naturii

Consiliul Județean Maramureș, partener în proiectul internațional „Green LUPO – Politici de utilizare ecologică a terenurilor prin managementul terenurilor pentru protejarea și refacerea naturii și biodiversității”, finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027, apelul III, împreună cu partenerii de proiect din Germania, Letonia, Belgia, Franța, Italia, Grecia, Polonia și Albania, a luat parte la schimbul de experiență interregional, care a avut loc la finalul lunii februarie 2026, în Cracovia, Polonia.

Județul Maramureș a fost reprezentat de către membri ai echipei de proiect din cadrul Consiliului Județean Maramureș și reprezentanți ai factorilor interesați de la Primăria Municipiului Baia Mare, respectiv de la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, extensia Sighetu Marmației.

Din analiza Strategiei regionale Malopolska 2030 reiese că printre direcțiile cheie ale politicii de dezvoltare în domeniul mediului se numără: ecologizarea orașelor și a zonelor rurale, inclusiv a zonelor balneare respectiv dezvoltarea infrastructurii verde-albastră. În ceea ce privește planificarea spațială, regiunea dispune de un inventar al siturilor post-industriale rezultat dintr-un audit al terenurilor.

Principalele probleme regionale legate de dezvoltarea spațială sunt îmbătrânirea orașelor, expansiunea excesivă în zone noi, decalaje semnificative a nivelului de trai al populației, diferențe în ceea ce privește veniturile administrațiilor municipale, pierderea terenurilor agricole, calitatea aerului, protecția peisajului, potențialul turistic neexplorat, lacune în infrastructură și zone cu transport deficitar. Pornind de la ideea valorificării terenurilor de tip brownfield, cu precădere a siturilor postindustriale, autoritățile locale au hotărât dezvoltarea de noi locuri de muncă prin transformarea zonelor postindustriale, postmilitare și postferoviare, precum și a zonelor post-miniere și valorificarea acestora ca noi zone de investiții și adaptarea lor ca zone de recreere și agrement.

Contribuția Consiliului Județean Maramureș se focalizează pe abordarea complexei sarcini de gestionare a terenurilor de tip brownfield, în special a celor contaminate cu deșeuri.

Bugetul total al proiectului Green LUPO pentru cei 4 ani de implementare este de 2,050,696 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș este de 194,562.00 cu o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională de 80%, în valoare de 155,649.60 euro, 18% cofinanțare națională, în valoare de 35021,16 euro și 2% contribuția proprie a Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 3891,24 euro.