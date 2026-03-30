Andrei Gîrtofan, marele câștigător al Raliului Maramureșului 2026

Echipajul format din Andrei Gîrtofan și Dorin Pulpea a câștigat Raliul Maramureșului 2026, prima etapă din Campionatul Național de Raliuri. Cei doi au obținut prima lor victorie la general, după un weekend plin de schimbări și probleme tehnice pentru adversari.

Raliul a început surprinzător vineri, în Baia Mare, unde un echipaj din Turcia a fost cel mai rapid pe proba scurtă din oraș. Gîrtofan a fost aproape, terminând pe locul doi.

Sâmbătă au început probele grele, iar Simone Tempestini a preluat conducerea. Totuși, o problemă tehnică la mașină l-a făcut să piardă mult timp. Gîrtofan a profitat și a urcat pe primul loc, pe care nu l-a mai cedat.

Duminică, Tempestini a încercat să recupereze și a câștigat mai multe probe, dar diferența era prea mare. Gîrtofan a mers sigur și a păstrat avantajul până la final.

Pe locul trei a terminat tânărul Sebastian Scirlet, obținând primul său podium important.